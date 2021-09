Crotone-Reggina, la probabile formazione amaranto: scelte quasi scontate per Aglietti

10 Settembre 2021 18:41

Crotone-Reggina, la probabile formazione amaranto: le scelte di mister Aglietti in vista del derby

“Scelte quasi scontate”. Lo ha detto in conferenza stampa questa mattina, Alfredo Aglietti. Poche parole, una frase significativa, che allontana i possibili dubbi legati ai sostituti degli assenti. Innanzitutto bisogna rimarcare la presenza di Rivas, che magari non sarà utilizzato dal primo minuto, ma c’è e può essere sfruttato. “Non so in che condizioni arriverà”, aveva detto il tecnico. Evidentemente, pur essendo stanco dal lungo viaggio, è ok dal punto di vista fisico-atletico anche per uno spezzone di gara. Nulla da fare, invece, per Denis e Adjapong, così come per Menez la cui assenza per squalifica era certa.

E se nel ruolo di terzino destro non c’è alcun problema, l’assenza dei due attaccanti esperti restringe il cerchio delle scelte dell’allenatore, soprattutto per l’honduregno a mezzo servizio. Sarà doppia punta pesante o trequartista in più a giostrare dietro la punta in una sorta di 4-2-3-1? Quindi, in sostanza, sarà Montalto o Bellomo al fianco di Galabinov? Le parole del tecnico fanno pensare alla prima opzione, ma la notte porta consiglio e il tempo per decidere ancora c’è. Vediamo le possibili scelte.

PORTIERE E DIFESA – Nessun dubbio. Si va verso la conferma del quintetto già visto contro Monza e Ternana. Lakicevic ha la strada spianata e così dovrebbe essere anche per gli altri tre componenti del pacchetto arretrato, Cionek, Stavropoulos e Di Chiara.

CENTROCAMPO – Anche qui dovrebbero essere confermati tre quarti degli elementi visti nell’ultimo match. Spazio a Ricci a destra e a Hetemaj e Crisetig in mezzo. Primo dubbio a sinistra. Laribi, Bellomo o Rivas? Difficile il terzo, come detto. Il ballottaggio è tra i primi due, con il secondo apparso più in palla. Nel caso in cui il barese dovesse giocare al fianco o dietro la prima punta, Laribi si muoverebbe a sinistra, ma occhio anche alla carta Liotti.

ATTACCO – La scelta più “scontata”, rifacendosi alle parole del mister, è quella della coppia Montalto-Galabinov, già visto nel primo tempo a Lamezia. Reparto pesante, dunque, e in questo caso è il siciliano la prima scelta, con Tumminello pronto a subentrare. Poche chance dall’inizio per lui e per Cortinovis, nuovi arrivi con la necessità di integrarsi bene dentro il gruppo, come confermato dal mister in data odierna. Qualora la scelta dovesse ricadere per Bellomo – che sia 4-4-2 o 4-2-3-1 – le carte pesanti Aglietti le giocherebbe a gara in corso. Di seguito la grafica con la probabile formazione.