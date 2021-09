Parte la settimana di Crotone-Reggina: tutte le info sulla prevendita per il settore ospiti

6 Settembre 2021 12:42

Tutte le info per l’acquisto dei tagliandi del settore ospiti in vista di Crotone-Reggina di sabato

Parte oggi la settimana che porterà a Crotone-Reggina, in programma sabato alle 18.30. Il club amaranto ha pubblicato una nota ufficiale in merito alle info per l’acquisto dei tagliandi del settore ospiti, rese note dalla società pitagorica. “Non è necessario – si specifica – essere in possesso della Tessera del Tifoso. Tuttavia non sarà possibile acquistare i biglietti di tale settore ai residenti nella provincia di Crotone. La vendita dei biglietti del settore ospiti inizierà mercoledì 8 settembre con la vendita libera dei tagliandi e terminerà il giorno precedente della gara, alle ore 19. Il tagliando ha il costo di €10. Non è possibile accedere all’impianto senza Green Pass. I biglietti potranno essere acquistati online sul sito web di VivaTicket (https://fccrotone.vivaticket.it) e nei punti vendita VivaTicket abilitati”.