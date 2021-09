Crotone-Reggina, info prevendita settore ospiti: cambiano le modalità, ai tifosi amaranto servirà la Tessera del Tifoso

8 Settembre 2021 12:48

I tifosi della Reggina che sabato si recheranno a Crotone dovranno avere con sé la Tessera del Tifoso

Ai tifosi amaranto che si recheranno a Crotone servirà esibire, oltre al biglietto e al Green Pass, anche la Tessera del Tifoso. Lo comunica la Reggina, che rende noto quanto annunciato dal club pitagorico: “a margine della riunione svoltasi stamattina – si legge – le Autorità competenti hanno stabilito il possesso della tessera del tifoso o anche solo la richiesta della stessa per l’acquisto dei biglietti nel settore ospiti”. Dunque, rispetto a quanto inizialmente comunicato, per poter entrare nel settore ospiti dello Scida sarà necessario questo nuovo documento, entrato in vigore da ormai un po’ di anni per garantire maggiore sicurezza negli stadi. La vendita dei tagliandi di tale settore ha preso già il via e terminerà alle ore 19.00 di venerdì 10 settembre. I biglietti potranno essere acquistati online sul sito web di VivaTicket (https://fccrotone.vivaticket.it) e nei punti vendita VivaTicket abilitati.