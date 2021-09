Crotone-Reggina, la Questura dispone servizio di scorta con le forze dell’ordine per l’arrivo dei tifosi amaranto

10 Settembre 2021 17:00

Le indicazioni della Reggina nei confronti dei tifosi amaranto in vista della trasferta di domani pomeriggio a Crotone

Prima trasferta della stagione per la Reggina e prima trasferta anche per i tifosi amaranto a distanza di un anno e mezzo. E non è neanche troppo distante: Crotone, per il derby della Magna Grecia che ritorna dopo qualche stagione. In base alle indicazioni fornite dalla Questura di Crotone, il club amaranto comunica ufficialmente quanto segue: