Reggina, altro weekend da ultras per Denis: El Tanque prende l’auto e parte alla volta di Crotone [FOTO]

11 Settembre 2021 18:38

Prima trasferta da 40enne per German Denis, una trasferta da ultras

Prima trasferta da 40enne. Ma non è una trasferta qualunque. E’ una trasferta da… ultras. Dopo Lamezia, German Denis si ripete: prende l’auto, ne porta con sé altri tre e via alla volta dello Scida: “Direzione derby. Forza Reggina. Vamos”, scrive su Instagram El Tanque, in una foto in cui si ritrae insieme all’amico e agente De Santis, al figlio e ad Aglietti junior, Tommaso, il giovane portiere tesserato dal club nell’ultimo giorno di mercato. Un weekend da ultras, dunque. Ma – speriamo dalla prossima – vogliamo un weekend da calciatore per l’argentino. Anzi, una domenica da Tanque.