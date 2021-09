Crotone-Reggina, “un viaggio nella Magna Grecia”. La grafica social stupisce i giornalisti spagnoli: “così si promuove un derby calabrese” [FOTO]

6 Settembre 2021 16:26

La grafica della Reggina in vista del derby a Crotone, con richiamo alla Magna Grecia, ha colpito anche i giornalisti spagnoli

La Reggina, quest’anno, ha deciso di puntare sulla storia. Non del club, ma della città di Reggio Calabria. Le nuove maglie presentate qualche settimana fa parlano chiaro. Dalla scelta del font alle descrizioni social, passando per la Dea Athena sulla divisa: il richiamo, affascinante, è alla Magna Grecia. E quale migliore occasione, sabato, per “un viaggio nella Magna Grecia”. E lo ha proprio definito così, “un viaggio nella Magna Grecia”, il club amaranto, che ha presentato il derby allo Scida con una grafica significativa: la cartina della Calabria, le città sotto dominio greco e il percorso da Reghion a Kroton.

La grafica social, innovativa, non è passata inosservata e ha superato anche i confini nazionali. Addirittura, a ritwittare il post della Reggina sono stati alcuni personaggi importanti in Spagna. Manu Heredia, fondatore di una delle app di calcio più famose in Spagna, dall’alto dei suoi quasi 300 mila follower ha ripostato la grafica scrivendo: “La Reggina ha preso molto sul serio la promozione del derby calabrese contro il Crotone, anche come ‘Derby della Magna Grecia’. Vale la pena immergersi, nel caso qualcuno lo sapesse, come si evince da questa immagine realizzata dal club”. Più corto, ma anche più significativo, il tweet del giornalista Toni Padilla: “Così promuove un derby calabrese”, ha scritto.