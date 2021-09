12 Settembre 2021 12:44

Le parole di Benali, autore del gol del pari del Crotone nel derby di ieri allo Scida contro la Reggina

“Oggi si sono visti passi in avanti, la squadra sta crescendo. I derby sono sempre particolari, e poi la Reggina è venuta qui per mettersi dietro e ripartire. Ha sfruttato i calci piazzati e infatti hanno segnato lì. Abbiamo preso gol nel nostro momento migliore”. L’autore del gol del pari del Crotone, Benali, ha giudicato così nella conferenza stampa post partita l’atteggiamento amaranto nel derby di ieri pomeriggio terminato per 1-1.