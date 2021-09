Crotone, la Croce Rossa in allarme per il maltempo: attenzione anche sulla gara con la Reggina

11 Settembre 2021 17:15

Ad un’ora del fischio d’inizio del derby con la Reggina non piove su Crotone, ma l’allerta resta alta

E’ ancora emergenza maltempo nell’estremo sud della Penisola italiana. Per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato l’allarme rosso in tutta la provincia di Crotone, e per l’area jonica di Cosenza e Catanzaro; criticità arancione invece su tutto il resto della Calabria e su quasi tutta la Sicilia. La situazione desta particolare attenzione, in quanto proprio nel pomeriggio è previsto un peggioramento delle condizioni meteo: particolare attenzione nel crotonese, dove il Prefetto, al fine di effettuare un monitoraggio costante del territorio, ha disposto l’attivazione presso l’Ufficio Territoriale del Governo del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) e dei Centri Operativi Comunali (C.O.C.). Ad attivarsi per primi i volontari della Croce Rossa Italiana che in questi minuti si stanno adoperando per l’evacuazione e l’accoglienza di alcune famiglie residenti in zone a rischio di esondazione. Diverse palestre della città di Crotone si stanno trasformando in veri e propri accampamenti, lo dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Rimane dunque alta l’attenzione per il derby Crotone-Reggina, il cui fischio d’inizio è previsto alle 18.30. Per la partita sono attese allo stadio circa 4.000 persone, circa 250 provenienti da Reggio Calabria. Probabilmente molti residenti decideranno alla fine di non recarsi allo stadio Ezio Scida, ma i tifosi che saranno presenti sanno di correre il rischio di essere travolti in pieno da un intenso diluvio. Intanto, a circa un’ora dall’inizio della sfida, sulla città di Crotone sta iniziando a piovere, il terreno di gioco comunque appare in ottime condizioni e non sembra esserci alcun rischio rinvio.