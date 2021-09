Covid, i DATI ISS sulla mortalità aggiornati all’1 settembre: casi e letalità, chi rischia di più

7 Settembre 2021 17:05

Come di consueto l’Iss ha diffuso le statistiche sulla mortalità in Italia legata al Covid-19: la tabella che riassume numero di casi e decessi in ragione delle fasce d’età

Con cadenza mensile l’Istituto Superiore di Sanità pubblica in un documento le statistiche coi dati della sorveglianza integrata dei casi di infezione da virus SARS-CoV-2 registrati sul territorio italiano. I dati vengono raccolti attraverso una piattaforma web dedicata e riguardano tutti i casi di infezione da virus SARS-CoV-2 confermati tramite positività ai test molecolari e antigenici e vengono aggiornati giornalmente da ciascuna Regione. E’ un modo per capire l’andamento della pandemia in Italia e consente di analizzarla dal punto di vista statistico. In Italia, dall’inizio della pandemia ad oggi, fino al 1° settembre 2021, sono stati diagnosticati con tampone molecolare 4.559.507 casi di positività al Covid-19, attestato al 50,9% per gli individui di sesso maschile ed al 49,1% per il sesso femminile. L’età mediana dei contagiati è di 46 anni, ed a fronte di 4.148.441 guariti e di 128.850 morti, quindi si evidenzia una letalità del 2,8% dei contagiati (dall’inizio della pandemia ad oggi). Di seguito la tabella pubblicata l’ISS che riassume numero di casi e decessi in ragione delle fasce d’età.

Covid-19: quali fasce d’età rischiano veramente

Esaminando il grafico, ci si rende subito conto di come la letalità per Covid-19 nelle fasce di età più giovani sia estremamente limitata, con una percentuale totale, dall’inizio della pandemia ad oggi, minore allo 0,01%. Tale percentuale, stando ai dati diffusi da ISS, si mantiene costante dall’età pediatrica fino ai 39 anni. La letalità nella fascia successiva, ovvero quella che va dai 40 ai 49 anni, si attesta allo 0,2% circa. Ciò significa all’incirca 1 decesso ogni 500 positività riscontrate.

Analizzando la fascia subito successiva, quindi 50-59 anni, la letalità per Covid triplica, arrivando alla soglia di 0,6 casi ogni 100 contagi (circa 1 decesso ogni circa 166 casi positivi). Più si sale con il dato anagrafico e più la letalità dell’infezione aumenta: dai 60 ai 69 anni la letalità riscontrata è del 2,7% (circa 1 decesso ogni 37 casi), mentre si legge una netta impennata nel gruppo successivo, con i pazienti dai 70 ai 79 anni secondo cui l’ISS ha registrato una letalità del 9,2% (quasi 1 decesso ogni 10 contagi). Dagli 80 agli 89 anni si conta 1 decesso ogni 5 casi circa (letalità 19,9%), percentuale che dai 90 ai 99 anni, invece, sale addirittura al 27,8% (più di 1 decesso ogni 4 casi di positività). Alla luce di questi dati è evidente come il rischio di decesso per Covid-19 aumenti con l’avanzare dell’età e con la presenza contemporanea di una, due o più gravi patologie preesistenti in un determinato paziente (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità). La dimostrazione è data dai numeri, i quali indicano come dall’inizio della pandemia ad oggi, la percentuale di deceduti al di sotto dei 40 anni in Italia sia inferiore dell’1% rispetto al totale degli stessi, mentre supera il 90% nella fascia Over 60.

L’ISS ha dedicato anche particolare attenzione alla popolazione in età pediatrica, visto che in queste settimane si sta discutendo sempre più sulla necessità di vaccinare i bambini ed entro novembre si attende una risposta dall’Ema. Dall’inizio della pandemia fino alla data dell’1 Settembre 2021, in Italia, si sono contati 723.439 casi nella fascia d’età che va da 0 a 19 anni, con un totale di 32 decessi (circa 1 decesso ogni 22.607 positività). In particolare, questi sono i numeri:

da 0 a 3 anni: 55.938 casi con 6 decessi (circa 1 ogni 9323 positività riscontrate)

da 3 a 5 anni: 70.881 casi con 4 decessi (circa 1 ogni 17.720 positività riscontrate)

da 6 a 10 anni: 166.144 casi con 7 decessi (circa 1 ogni 23.734 positività riscontrate)

da 11 a 13 anni: 128.539 casi con 7 decessi (circa 1 ogni 18.362 positività riscontrate)

da 14 a 19 anni: 301.937 casi con 8 decessi (circa 1 ogni 37.742 positività riscontrate)