Covid: Moratti, ‘Nelle terapie intensive della Lombardia non ci sono vaccinati’

2 Settembre 2021 18:49

Milano 2 set. (Adnkronos) – ‘Nelle terapie intensive della Lombardia non ci sono persone vaccinate, ci sono non vaccinati”. Lo ha dichiarato la vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, in un’intervista al programma ‘Iceberg”, in onda questa sera su TeleLombardia.

‘Questo dovrebbe essere sufficiente a convincere gli indecisi”, ha osservato Moratti, sottolineando che con ‘un virus che muta, l’immunità della popolazione è fondamentale. Questo è quello che ci dicono gli esperti”.