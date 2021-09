Covid Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni

25 Settembre 2021 23:16

(Adnkronos) – Il bollettino Covid Italia di oggi, sabato 25 settembre 2021, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri dalla Sicilia in zona gialla, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia. I dati delle regioni:

Sono 290 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 25 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. L’età media dei nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 11% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 266.295 (94,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.035 tamponi molecolari e 13.734 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,3% è risultato positivo. Sono invece 6.884 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,2% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 7.594, -1,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 337 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (stabili). Le persone complessivamente guarite sono 266.295 (409 in più rispetto a ieri, più 0,2%).

Sono 186 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 25 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi positivi sono stati individuati su 14.682 tamponi. Spiccano i 65 contagi in provincia di Bari. Le persone attualmente positive sono 2.908. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 171. In terapia intensiva, invece, 19 malati.

In Basilicata i nuovi casi di contagio da coronavirus ono 28 (25 riguardano residenti), su un totale di 898 tamponi molecolari, e non si registrano morti per Covid-19. I lucani guariti o negativizzati sono 36. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 43 (-8) di cui 3 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.203 (-11).

Per la vaccinazione, sono state effettuate 2.138 somministrazioni ieri. Finora 418.385 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (75,6 per cento) mentre 368.926 hanno completato il ciclo vaccinale (66,7 per cento), per un totale di 787.311 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 anni con il 96,5 per cento di prime dosi somministrate e con il 92,1 per cento di completamento del ciclo vaccinale.

Sono 32 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 25 settembre, 2021, secondo numeri e dati covid nel nollettinod della regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7833 test. Non si registrano morti.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 (1 in meno rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 148 (9 in meno rispetto a ieri). Sono 2.515 i casi di isolamento domiciliare (124 in meno rispetto a ieri).

Sono 28 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 25 settembre, 2021, secondo numeri e dati covid nel bollettino della regione. Sono stati processati 2.466 tamponi molecolari e 5.759 test antigenici. C’è un nuovo decesso ed è un 68enne della provincia di Teramo. Il numero dei morti da Covid-19 sono quindi complessivamente 2.542. Sono 1.839 gli attualmente positivi (-8), 58 i ricoverati in area medica (-6), 4 i malati in terapia intensiva (invariato), mentre in 1.777 sono in isolamento domiciliare (-2).

Sono 4 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 25 settembre in Valle d’Aosta, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun decesso. Nella Regione in totale i contagiati sono stati 12.103 da inizio pandemia. I positivi attuali sono 59, di cui 56 in isolamento domiciliare e tre ricoverati in ospedale. I guariti sono cresciuti rispetto a ieri di due unità e sono in totale 11.570. I casi fino ad oggi testati sono 85.312, i tamponi effettuati 184.195. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio emergenza in Valle d’Aosta sono 474.

Sono 306 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 25 settembre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 8.603 tamponi molecolari e 16.236 antigenici con un tasso di positività all’1,2%. I ricoverati sono 396 e 55 le persone in terapia intensiva. Da ieri i guariti sono stati 378. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,2%. I casi a Roma città sono a quota 150.

Nel dettaglio nella Asl Roma 1 sono i 44 nuovi casi e un decesso. Nella Asl Roma 2 sono 88 nuovi casi e un decesso. Nella Asl Roma 3 sono 18 nuovi casi. Nella Asl Roma 4 sono 14 nuovi casi. Nella Asl Roma 5 sono 26 nuovi casi. Nella Asl Roma 6 sono 34 nuovi casi. Nelle province si registrano 82 nuovi casi, di cui 13 a Frosinone, 17 a Rieti, 43 a Latina e 9 a Viterbo.

Sono 424 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 25 settembre in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri nell’isola sono stati registrati 13 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.539 tamponi. Da ieri sono 712 i pazienti dimessi o guariti. L’isola è la seconda regione per contagi dopo la Lombardia. In totale, sono 17.267 i positivi – 301 in meno di ieri – e di questi 531 sono ricoverati in regime ordinario, 77 in terapia intensiva (con un solo nuovo ingresso) e 16.659 si trovano in isolamento domiciliare.

Sono 215 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 settembre in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto. Tasso di positività allo 0,36% su 36.696 tamponi eseguiti, di cui 31.326 antigenici. Dei 215 nuovi casi, gli asintomatici sono 122 (56,7%). Le terapie intensive occupate sono 23, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 193, 12 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 3.606 persone. Da ieri sono guarite 165 persone.

Sono 133 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 settembre in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti di Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.050 tamponi. Da inizio pandemia ci sono stati 1.392 decessi. I guariti da ieri sono stati 266. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Cosenza a 86, Reggio di Calabria a 25, Crotone a 13, Catanzaro a 7 e Vibo di Valentia a uno.

Sono 478 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 25 settembre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 8 per un totale da inizio pandemia di 34.012 deceduti. I tamponi effettuati, secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, sono stati 66.355. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 401 persone, 13 in meno di ieri, e nei reparti di terapia intensiva 58, due in meno di ieri.

In provincia di Milano sono 146 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute, a Brescia sono 73, a Varese 74, a Monza Brianza 38, a Como 15, a Bergamo 36, a Pavia 35, a Mantova 8, a Cremona 15, a Lecco 5 e a Lodi e Sondrio 9.

Sono 342 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 25 settembre in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 18.343 tamponi. Le terapie intensive occupate sono 15, 266 i ricoverati nei reparti di degenza. Da ieri sono guarite 292 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Napoli a 231, Salerno a 55, Caserta a 35, Avellino a 18 e Benevento a 2.

Sono 340 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 25 settembre in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 5. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.183 tamponi con un tasso di positività dello 0,91%. La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 60 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (57) Bologna (51); poi Modena (37), Ravenna (32), Forlì (27), Rimini (25) e Piacenza (16). Quindi, , Cesena (14), Ferrara (13) e, infine, il Circondario Imolese (8).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 192 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 395.074. I casi attivi, cioè i malati effettivi, che oggi sono 13.780. Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 13.349. In lieve aumento, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: 48 ossia 3 in più rispetto a ieri, in leggero calo quelli negli altri reparti Covid 383, 9 in meno rispetto a ieri.