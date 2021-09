L’impegno dei medici, dei sanitari, degli informatori del farmaco Contro le fake news: iniziativa del Pd di Villa San Giovanni

13 Settembre 2021 12:56

Il ruolo della medicina di base, il presidio sanitario dei Poliambulatori Asp, la lotta contro il Covid attraverso i vaccini, il green pass e l’obbligatorietà per legge di determinati trattamenti sanitari: iniziativa del Pd di Villa San Giovanni

“Il ruolo delle categorie, l’impegno dei medici, dei sanitari, degli informatori del farmaco. Contro le fake news, i riflessi antiscientifici e le proproste politiche eversive delle destre a trazione leghista che incoraggiano no vax e no green pass. L’incontro/dibattito si terra’ al circolo pd villa sg (accanto alla casa comunale), Giovedì 16 settembre 2021, ore 19”, è quanto afferma Enzo Musolino, portavoce del Pd di Villa San Giovanni. “Il Coordinamento del Circolo villese insieme al Gruppo consiliare ha organizzato questo importante appuntamento politico. Ci si riunisce e si dibatte – insieme ai medici, ai sanitari, agli informatori del farmaco – di elezioni regionali, di adesione/tesseramento al PD, di sostegno al Circolo villese per le prossime amministrative 2022. Verranno affrontate le questioni che hanno caratterizzato l’impegno dei Progressisti negli ultimi tempi: il ruolo della medicina di base, il presidio sanitario dei Poliambulatori Asp, la lotta contro il Covid attraverso i vaccini, il green pass e l’obbligatorietà per legge di determinati trattamenti sanitari”, conclude Musolino.