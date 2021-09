Covid: in Lombardia 596 casi e 3 morti

11 Settembre 2021 17:40

Milano, 11 set. (Adnkronos) – In Lombardia ci sono 596 nuovi casi di Covid19 e da ieri sono morte tre persone per complicanze legate al virus. Secondo il bollettino della Protezione civile, i ricoverati con sintomi salgono a 402 nella regione, 11 in più di ieri. Stabili i letti occupati in terapia intensiva, che restano 59, a fronte di due ingressi del giorno. Gli attualmente positivi salgono a quota 11.387 (+142). A Milano e provincia i nuovi contagiati sono 179 nelle ultime 24 ore.