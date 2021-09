Covid: Coraggio, ‘da solidarietà bisogna ripartire per rialzare la testa contro avversità’

8 Settembre 2021 19:32

Roma, 8 set. (Adnkronos) – La coscienza dei propri diritti, ma anche dei loro limiti, è “tanto più necessaria nelle drammatiche circostanze che abbiamo vissuto e che tuttora viviamo, in cui il valore cardine della solidarietà espresso dalla Costituzione si rivela parametro indispensabile nel nostro vivere civile”. Lo ha affermato il presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio a conclusione dell’evento a Palazzo della Consulta ed ha aggiunto: “La Costituzione è stata il frutto di un grande sforzo unitario della cultura e della politica, in un felice momento di risveglio della solidarietà nazionale. Ed è appunto dalla solidarietà che oggi bisogna partire; da quella ‘social catena’ di cui Leopardi canta le lodi ne ‘La Ginestra’, il suo testamento spirituale, inno alla fraterna solidarietà che il poeta di Recanati considera l’unica strada per rialzare la testa contro le avversità della natura”.