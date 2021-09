Covid: circolare, ‘a malati dopo prima dose nuova somministrazione se infezione entro 14 giorni’

9 Settembre 2021 21:14

Roma, 9 set. (Adnkronos) – Chi ha contratto un’infezione da Sars-Cov-2 oltre il 14esimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, non dovrà sottoporsi alla seconda. La ‘schedula’ vaccinale è da considerarsi completata in quanto l’infezione è equivalente alla somministrazione della seconda dose, ma il secondo vaccino non è comunque controindicato. Lo comunica in una circolare del ministero della Salute, il direttore generale Giovanni Rezza ed aggiunge: “In caso di infezione invece entro il 14esimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la seconda dose andrà effettuata entro i sei mesi dalla data del primo test molecolare positivo”.