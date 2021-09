Covid: Boccia, ‘Salvini fiancheggia i no vax, Pd difende salute e vita’ (2)

3 Settembre 2021 20:57

(Adnkronos) – (Adnkronos) – “Lo ripetiamo ancora una volta, la linea di demarcazione è sempre la stessa: equità, solidarietà, salute, scienza, integrazione e Europa di qua, no all’Europa, no ai vaccini, individualismo spinto e fili spinati dall’altra parte. Cosa spinga Salvini a restare nel governo rimane un mistero, visto che è in disaccordo su tutta la gestione dell’emergenza sanitaria, ma prima o poi lo capiremo”, ha detto il dirigente del Pd.

“Noi, intanto, continuiamo a difendere l’Italia dal Covid-19, dai negazionisti e dai sovranisti”, ha concluso.