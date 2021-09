Covid: Boccia, ‘chi vota no a obbligo vaccini farebbe meglio a lasciare governo’

5 Settembre 2021 20:34

Roma, 5 set (Adnkronos) – “Se e quando l’obbligo vaccinale arriverà in Parlamento mi auguro che le forze politiche di maggioranza siano compatte nel votarlo; e chi dovesse votare contro farebbe meglio ad uscire dal governo”. Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, intervenendo alla Festa dell’Unità del PD di Rimini.

“Il Governo è nato per completare l’uscita dall’emergenza Covid-19 e oggi, pur avendo i vaccini sul tavolo, abbiamo più ricoverati in terapia intensiva rispetto all’anno scorso nello stesso periodo. Questo nodo va sciolto presto e prima dell’arrivo della stagione invernale. Salvini, nella gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19, continua a dimostrarsi un irresponsabile”, ha aggiunto.