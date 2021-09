Reggio Calabria, distinguersi fa la differenza: Cosmo Social Media Agency per strategie marketing vincenti

22 Settembre 2021 16:17

Loredana Cosmano e Antonino Rechichi sono due giovani reggini che hanno investito e avviato un’azienda nel proprio territorio: Cosmo Social Media Agency adesso è una realtà consolidata che collabora con gruppo di professionisti grafici, sviluppatori, ingegneri, informatici, videomaker e fotografi in grado di soddisfare le aspettative dei propri clienti

Nessuno può più fare a meno di un social media manager. Questa figura è ormai fondamentale per le strategie di marketing di qualsiasi impresa, è sempre più considerato un potente mezzo a disposizione di imprese, professionisti e organizzazioni di eventi per trovare e connettersi con clienti abituali o potenziali. Il successo e l’evoluzione delle piattaforme social ha sicuramente favorito la nascita di numerose nuove figure professionali, tra le più ricercate troviamo appunto il social media manager. A Reggio Calabria esiste un’ottima azienda che opera in questo settore, la Cosmo Social Media Agency. I founder sono due reggini Doc, Loredana Cosmano e Antonino Rechichi, amici prima ancora di essere soci, i quali collaborano con tantissime figure al loro interno che li hanno aiutati a realizzare il sogno “cosmo”. Un gruppo di professionisti grafici, sviluppatori, ingegneri, informatici, videomaker e fotografi in grado di soddisfare le esigenze dei clienti tramite ottimi risultati.

Da dove deriva il nome Cosmo? “La parola Cosmo deriva da un termine che in greco antico significava ordine, armonia, bellezza – afferma Loredana Cosmano ai nostri microfoni – . Grazie all’evoluzione digitale possiamo entrare in comunicazione con l’altra parte del mondo, la velocità con la quale una qualsiasi notizia si diffonde è formidabile, il marketing si è evoluto e noi cerchiamo di stargli al passo è su questo che si fonda l’idea e il nome della nostra social media agency”. Cosmo dunque è una social media agency nata con lo scopo di aiutare a gestire e coordinare profili social network, ma oltre che ad occuparsi di marketing a 360°, realizza campagne social grazie a progetti ben stabiliti in base all’azienda con la quale collabora, sviluppa piani editoriali, realizza siti web e applicazioni, cura la produzione di video e grafiche in 3D e molto altro ancora.

“Come un sarto, cuciamo su misura ogni strategia o metodo che sarà differente per ogni tipo di azienda”, è il motto di Loredana e Antonino. La figura professionale del social media manager sta sempre più prendendo piede, anche gli imprenditori stanno sviluppando la consapevolezza del ruolo fondamentale che la comunicazione riveste per le proprie aziende. “Il nostro lavoro si articola in varie fasi – spiega Loredana Cosmano – . Intanto è necessario avere una strategia di marketing: a seguito di una importante analisi aziendale strutturiamo un progetto vincente con un piano ben studiato. Questo porta ad un aumento di visibilità, perché il nostro lavoro porta ad un incremento del traffico digitale sui canali del brand o dell’azienda, attraverso la ricerca di un tipo di utente in target con il prodotto offerto per essere ancor di più interessata ai contenuti pubblicizzati. E’ questo il momento in cui avviene la cosiddetta “conversione”, ovvero quando attraverso delle strategie ben strutturate nella fase 1 generiamo fiducia trasformando i possibili utenti in clienti”.

Insomma, professionalità ma certamente anche grande passione. E quel pizzico di attaccamento per le proprie origini che non guasta mai. “Amiamo la nostra terra ed abbiamo deciso di investirci tempo e denaro poiché il territorio è pieno di imprenditori che come noi hanno creduto in un progetto. Il nostro compito è quello di aiutarli a farsi notare nel digitale grazie a tutte le varie tecniche elencate di seguito, è un mercato per così dire ancora “vergine”, se magari lo confrontiamo con realtà presenti a Roma o Milano. I nostri progetti futuri si basano sulla soddisfazione dei nostri clienti, stiamo mettendo le basi per poter lavorare non solo al Sud, ma anche fuori, puntiamo ad espanderci per dare la possibilità a ragazzi giovani che come noi hanno creduto in un progetto”, ha concluso Loredana Cosmano.

Per info e contatti consultare la pagina il sito web www.cosmosocialmedia.it

Loredana Cosmano: ig @loredana_cosmi

Antonino Rechichi: ig @ninorec_