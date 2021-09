Cosenza, scoperto laboratorio con 60 kg di marijuana: piante essiccate come corde di salame

30 Settembre 2021 13:01

I carabinieri di Corigliano Calabro (Cosenza) scoprono un laboratorio deputato all’essiccazione e alla suddivisione delle dosi di marijuana

Un intero appartamento, ormai disabitato, adibito a laboratorio per il trattamento della droga. I carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro, in seguito ad una segnalazione arrivata dai colleghi della Stazione di Chiaravalle (città di residenza del proprietario dell’abitazione), hanno rinvenuto 60 kg di marijuana all’interno della casa situata in contrada Fabrizio a Corigliano Rossano. I militari, allertati dalla segnalazione del proprietario che aveva notato dei movimenti sospetti, si sono ritrovati davanti ad un vero e proprio sistema di essiccazione e suddivisione della droga: ramoscelli di canapa appesi su fili di ferro come fossero corde di salame, sostanze avvolte nelle lenzuola e sacchi di plastica con le infiorescenze di marijuana. I carabinieri, inoltre, hanno repertato diversi mozziconi di sigarette, bicchieri e bottigliette in plastica da analizzare per risalire alle tracce biologiche dei gestori del laboratorio di droga.