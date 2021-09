Cosenza, La Migliore Calabria: “il PD può risorgere con Graziano Di Natale, pronti a sostenerlo”

5 Settembre 2021 11:35

Gli associati esprimono anche solidarietà al Sindaco di Santo Stefano di Rogliano, Lucia Nicoletti, “per quanto accaduto”

“La candidatura di Graziano Di Natale, unico Consigliere regionale degno di tale nome, nella lista del del Partito Democratico, rappresenta un’opportunità lampante di svolta per il partito stesso, da tempo in crisi di identità, e per tutto il centrosinistra. Plaudiamo dunque alla scelta di buon senso fatta dal nostro portavoce, e siamo pronti a sostenerlo in una lunga ed avvincente sfida che siamo sicuri di vincere”. Lo affermano i membri, il coordinamento, e i sostenitori de “La Migliore Calabria”, associazione politico-culturale radicata nella provincia di Cosenza, da tempo vicina alle battaglie del consigliere regionale, Graziano Di Natale: “c’è la possibilità di dare una svolta concreta ed improrogabile. Graziano Di Natale -proseguono- ha rappresentato un punto di riferimento per tante persone. Le sue battaglie hanno toccato tematiche importanti, su tutte quella sulla sanità. Per questo, al fine di tutelare un patrimonio di idee e di dignità, saremo al suo fianco in una partita da vincere assolutamente”. Gli associati concludono: “esprimiamo solidarietà e vicinanza al sindaco di Santo Stefano di Rogliano, Lucia Nicoletti. La sua, sarebbe stata un’altra candidatura di prestigio nella lista del Partito Democratico. Simili dinamiche sono inammissibili. Siamo pronti a fare squadra e a reagire con la politica dei fatti”.