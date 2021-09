Cosenza, restano gravi ma stabili le condizioni della bimba caduta dal balcone a Lappano

21 Settembre 2021 10:25

Restano gravi ma stabili le condizioni della bimba di 11 anni caduta dal balcone a Lappano, frazione di Cosenza: la piccola si trova ricoverata a Roma e ha già subito diversi interventi chirurgici

Filo diretto Cosenza-Roma in continuo e costante aggiornamento sulle condizioni di salute della bimba di 11 caduta dal balcone della propria casa a Lappano, nel Cosentino. Una volta scoperto quanto accaduto, nella notte di venerdì scorso, il padre ha subito trasportato la piccola all’ospedale “Annunziata” di Cosenza, nel quale i medici hanno eseguito prontamente i primi interventi per evitare il peggio. Successivamente la piccola è stata trasferita all’ospedale “Bambin Gesù” di Roma, nel quale si trova attualmente ricoverata in condizioni gravi ma stabili. La ragazzina ha subito una serie di “packing”, interventi chirurgici finalizzati a tenere sotto controllo le emorragie causate dalle tante lesioni dovute al tremendo impatto con il suolo. Il decorso degli interventi è stato positivo. Preoccupa invece il quadro neurologico dovuto agli ematomi presenti. La bambina dovrà subire un trapianto di fegato non appena i medici riterranno adatte le tempistiche e la sicurezza dell’intervento.