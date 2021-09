Cosenza: Emanuele De Lieto Vollaro è il nuovo Responsabile Organizzativo

22 Settembre 2021 10:36

La Società Cosenza Calcio comunica di aver affidato il ruolo di Responsabile Organizzativo al Dott. Emanuele De Lieto Vollaro, ingegnere nato a Roma il 29 febbraio 1980. “Diplomato al corso da Direttore Sportivo Professionista presso il Centro Tecnico Federale a Coverciano è Docente universitario presso l’Università Roma Tre e ha maturato esperienze gestionali sia nell’ambito delle grandi aziende (tra cui il Gruppo Gdfsuez, oggi Engie) che in quello sportivo calcistico, che ha praticato prima come giocatore e poi come Direttore Sportivo e Direttore Generale presso Società calcistiche della Lega Nazionale Dilettanti”, si legge nella nota ufficiale del club.