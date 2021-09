Cosenza, 11enne cade dal balcone: vita appesa a un filo, si spera nel trapianto 

20 Settembre 2021 13:11

Una bimba di 11 anni cade dal balcone a Cosenza: è ricoverata in gravi condizioni, dopo due interventi chirurgici dovrà essere sottoposta a un trapianto di fegato

La Calabria resta con il fiato sospeso in attesa di notizie positive sulla vicenda della bimba di 11 anni caduta dal balcone a Lappano, piccolo centro in provincia di Cosenza. Venerdì sera, verso le 21:30, i genitori si sono accorti che il balcone della sua camerette era aperto e, una volta affacciatisi, hanno visto il corpo della bimba disteso a terra. Il padre l’ha subito trasportata presso l’ospedale “Annunziata” di Cosenza in cui il pronto intervento dei medici ha fatto sì che la piccola potesse restare in vita nonostante fratture multiple (anche al femore), diverse emorragie e un grave danno al fegato. La bimba è stata sottoposta ad un primo intervento chirurgico eseguito dal direttore del reparto di Chirurgia pediatrica Fauwzi Scweiki. Successivamente la ragazzina è tornata sotto i ferri, per la seconda volta in 12 ore. Attualmente la paziente è stata trasferita presso l’ospedale “Bambin Gesù” di Roma con un elicottero del 118, per essere sottoposta a un trapianto di fegato, il terzo intervento nel giro di pochissimo tempo, decisivo per strapparla nuovamente alla morte.