Reggio Calabria, corso di gelateria con il Maestro Scaringella. Destefano: “promuoviamo bergamotto di RC e mango di Catona” [INTERVISTA]

29 Settembre 2021 18:25

Dal 12 al 14 ottobre, presso la scuola Conpait di Lazzaro, il maestro Pino Scaringella terrà un corso di gelateria. Davide Destefano racconta i dettagli dell’evento ai nostri microfoni

Tre giorni di formazione e informazioni con un grande nome della disciplina. Dal 12 al 14 ottobre, presso la scuola Conpait di Lazzaro, il Maestro Pino Scaringella terrà un corso incentrato sulla produzione del gelato artigianale sia alla crema che alla frutta e sulla realizzazione di sfiziosi sorbetti e granite alla frutta fresca. Durante il corso, il maestro Scaringella illustrerà la corretta metodologia per poter bilanciare il gusto di ogni gelato artigianale, esponendo le tecniche per la costruzione di una ricetta completa, oltre che alla conoscenza delle materie prime utilizzabili in gelateria e pasticceria:

il latte e i suoi derivati

gli zuccheri

le basi prebilanciate

il loro compito addensante, emulsionante, stabilizzante gelificante, anticristallizzante, ecc…

le paste naturali, le semilavorate, le classiche

la miscela di base da pastorizzatore con l’aggiunta delle paste aromatiche

la produzione con il mantecatore combinato: Dalle ricette individuali e a se stanti del gelato alle creme e gelati alla frutta realizzati con frutti freschi, surgelati o purea.

Conpait coglierà l’occasione per dare visibilità a due grandi prodotti del territorio. Davide Destefano, titolare della Gelateria Cesare, nonchè figura di riferimento di Conpait, ha spiegato a StrettoWeb: “verrà realizzato un sorbetto al bergamotto di Reggio Calabria e un sorbetto al mango di Catona. Utilizziamo la formazione, ormai indispensabile perchè non si trovano più ragazzi che vogliano fare il mestiere di gelatiere o pasticcere, e veicoliamo i nostri prodotti e li facciamo conoscere ai Maestri che vengono da fuori così li possono portare con sè e avere un’idea di quello che è il valore del nostro territorio“.