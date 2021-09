Coronavirus: nuova “zona rossa” in provincia di Reggio Calabria, San Luca in lockdown

8 Settembre 2021 18:36

Coronavirus, il presidente Nino Spirlì ha firmato l’ordinanza per dichiarare “zona rossa” San Luca

Nuova “zona rossa” in provincia di Reggio Calabria a causa del dilagare dei contagi da Covid-19. Con Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 62 dell’8 settembre 2021 avente ad oggetto: “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di San Luca, nella provincia di Reggio Calabria e proroga delle disposizioni previste nell’Ordinanza n. 60/2021, relative al Comune di Ciminà, nella provincia di Reggio Calabria“, è stata disposto che nel Comune di San Luca, si applicano per un periodo di 10 giorni, dalle ore 22:00 di oggi fino a tutto il 18 settembre 2021, le misure inerenti alla c.d. “zona rossa”. Nel Comune di Ciminà , sono prorogate per ulteriori 7 giorni, senza soluzione di continuità, le disposizioni previste nell’Ordinanza n. 60 del 28 agosto 2021 e, pertanto, si applichino fino a tutto il 15 settembre 2021.