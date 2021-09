Coronavirus, Salvini: “tutta Europa riapre, Draghi dica perchè l’Italia no”

29 Settembre 2021 16:26

Coronavirus, le parole del leader della Lega Matteo Salvini guardando alla decisione del Portogallo che da ottobre riaprirà tutte le attività

“Tutta Europa sta vaccinando e riaprendo, l’Italia è uno dei paesi più vaccinati d’Europa ma qualcuno si ostina a limitare le riaperture. Se tu chiedi il green pass devi riaprire tutto in piena capienza“. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, guardando alla decisione del Portogallo che da ottobre riaprirà tutte le attività. “Non capisco dove sia il pregiudizio ideologico che sta causando un danno sociale e morale a milioni di italiani. Vorrei capire da Speranza e da Draghi perché no. Tutta Europa riapre e noi no. Se tu imponi il vaccino e il green pass il diritto al lavoro lo devi garantire a tutti“.