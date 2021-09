Coronavirus: oggi a Messina 3 morti. Scendono a 104 i pazienti positivi ricoverati in ospedale

16 Settembre 2021 13:41

Coronavirus, la situazione dei decessi e dei ricoveri di oggi al Policlinico e al Papardo di Messina

Oggi, 16 settembre, l’Asp di Messina comunica alla Regione Sicilia che i decessi (registrati dalle 11 di ieri alle 11 di oggi) sono stati 3. Al Policlinico è morto un uomo di Messina di 79 anni invece al Papardo sono morte due persone, un uomo di 53 anni e una donna di 69 anni.

Per quanto riguarda i ricoveri invece: al Policlinico sono 53 (di cui 11 in rianimazione), al Papardo 27 (di cui 7 in Rianimazione) a Barcellona 16, all’Irccs Piemonte 8 per un totale di 104 pazienti positivi in ospedale nell’Area Metropolitana di Messina.

Sensibile calo dei ricoverati quindi che da 110 ieri sono scesi a 104 oggi.