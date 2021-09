Coronavirus: oggi a Messina 2 morti, uno era vaccinato. Sono 110 i pazienti positivi ricoverati in ospedale

15 Settembre 2021 14:18

Coronavirus, al Policlinico sono morti: un uomo di Montalbano Elicona, 81 anni ed un uomo di Roccalumera, 79 anni

Oggi, 15 settembre, l’Asp di Messina comunica alla Regione Sicilia che i decessi (registrati dalle 11 di ieri alle 11 di oggi) sono 2. Al Policlinico sono morti: un uomo di Montalbano Elicona, 81 anni ed un uomo di Roccalumera, 79 anni. L’81enne era vaccinato, il 79enne no. Per quanto riguarda i ricoveri: al Policlinico 57 (di cui 13 in rianimazione), al Papardo 29 (di cui 8 in Rianimazione) a Barcellona 16, all’Irccs Piemonte 8 per un totale di 110 pazienti positivi in ospedale nell’Area Metropolitana di Messina.