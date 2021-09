Coronavirus, oggi in Calabria 1 morto, 270 guariti e 339 nuovi casi: il bollettino

1 Settembre 2021 16:16

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, mercoledì 1 settembre

Oggi in Calabria ci sono stati 1 morto, 270 guariti e 339 nuovi casi di Coronavirus su 3.731 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 9,09% dei tamponi processati. L’ Asp di Catanzaro comunica 40 nuovi positivi di cui 14 fuori regione. L’ Asp di Cosenza comunica che “Oggi si registrano 141 nuovi casi tra i residenti in regione; il numero totale dei casi dei residenti è incrementato di 137 unità e non di 141 in quanto 4 casi a domicilio, precedentemente comunicati tra i residenti, sono stati spostati nel setting fuori regione poiché è stata accertata la reale residenza“. L’ Asp di Crotone comunica 42 nuovi soggetti positivi di cui 8 residente fuori regione. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

137 nella Provincia di Cosenza

107 nella Provincia di Reggio Calabria

34 nella Provincia di Crotone

26 nella Provincia di Catanzaro

26 da Altra Regione o Stato Estero

9 nella Provincia di Vibo Valentia

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 78.048 persone su 1.087.041 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,17%. In Calabria sono stati processati 13,92 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

78.048 casi totali



1.316 morti

71.852 guariti

4.880 attualmente positivi

162 (+1) ricoverati in ospedale ( 3,31% )

( ) 16 (+1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,32% )

( ) 4.702 (-36) in isolamento domiciliare ( 96,35% )

Alla luce di questi dati, la Calabria resta in zona bianca grazie al numero dei ricoveri in terapia intensiva, ancora inferiore (seppur di una sola unità) alla soglia che farebbe scattare la zona gialla (17 ricoverati, oggi sono 16). Abbondantemente superata invece la soglia della zona gialla (142) nei reparti ordinari, dove abbiamo 162 posti letto occupati da pazienti Covid positivi. Ma per il passaggio in zona gialla devono essere superati contemporaneamente tutti e due i parametri.

I 78.048 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 27.076 casi : 357 morti , 24.366 guariti , 75 in reparto, 7 in terapia intensiva 2.271 in isolamento domiciliare.

: , , 75 in reparto, 7 in terapia intensiva 2.271 in isolamento domiciliare. Cosenza 25.369 casi : 608 morti , 23.578 guariti , 45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.135 in isolamento domiciliare.

: , , 45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.135 in isolamento domiciliare. Catanzaro 10.994 casi : 147 morti , 10.587 guariti , 21 in reparto, 6 in terapia intensiva, 242 in isolamento domiciliare.

: , , 21 in reparto, 6 in terapia intensiva, 242 in isolamento domiciliare. Crotone 7.441 casi : 104 morti , 6.937 guariti , 11 in reparto, 389 in isolamento domiciliare.

: , , 11 in reparto, 389 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 6.142 casi : 94 morti , 5.710 guariti , 7 in reparto, 331 in isolamento domiciliare.

: , , 7 in reparto, 331 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.026 casi: 6 morti, 683 guariti , 3 in reparto, 334 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: