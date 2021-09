Coronavirus, oggi in Calabria 5 morti e 296 nuovi casi. Si svuotano tutti gli ospedali, blindata la “zona bianca”. Il bollettino

9 Settembre 2021 16:39

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, giovedì 9 settembre

Oggi in Calabria ci sono stati 5 morti, 219 guariti e 296 nuovi casi di Coronavirus su 3.834 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 5,61% dei tamponi processati. L’Asp di Cosenza comunica 135 nuovi soggetti positivi di cui 1 residenti fuori regione. L’Asp di Reggio Calabria comunica 82 nuovi soggetti positivi di cui 9 migranti e 1 residenti fuori regione. L’ Asp di Crotone comunica 49 positivi di cui sei migranti. Si precisa che iI numero complessivo del setting fuori regione è stato ridotto di un unità perchè soggetto positivo già noto. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

134 nella Provincia di Cosenza

72 nella Provincia di Reggio Calabria

43 nella Provincia di Crotone

23 nella Provincia di Catanzaro

15 da Altra Regione o Stato Estero

9 nella Provincia di Vibo Valentia

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 80.101 persone su 1.116.569 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,17%. In Calabria sono stati processati 13,93 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

80.101 casi totali



1.344 morti

73.665 guariti

5.092 attualmente positivi

171 (-8) ricoverati in ospedale ( 3,35% )

( ) 13 (-3) ricoverati in terapia intensiva ( 0,25% )

( ) 4.908 (+83) in isolamento domiciliare ( 96,38% )

La Calabria mantiene numeri da “zona bianca“, quindi, anche per la prossima settimana (almeno fino a domenica 19 settembre) grazie alla bassa occupazione dei reparti di terapia intensiva dove i ricoverati (13) rimangono inferiori alla soglia del 10% di occupazione (17) che farebbe scattare la zona gialla. Nei reparti ordinari, invece, con i 171 ricoveri, la soglia della zona gialla (142) è abbondantemente superata ma per entrare in zona gialla devono essere superati contemporaneamente entrambi i parametri. La Calabria, quindi, ha la certezza di rimanere in zona bianca almeno fino a domenica 19 settembre. La zona gialla potrebbe scattare lunedì 20 settembre se anche in terapia intensiva verrà superata la soglia prevista dal decreto, che è appunto di 17 ricoverati, 4 in più rispetto ad oggi.

I 80.101 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 27.871 casi : 367 morti , 25.159 guariti , 78 in reparto, 5 in terapia intensiva 2.262 in isolamento domiciliare.

: , , 78 in reparto, 5 in terapia intensiva 2.262 in isolamento domiciliare. Cosenza 26.159 casi : 617 morti , 24.055 guariti , 46 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.437 in isolamento domiciliare.

: , , 46 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.437 in isolamento domiciliare. Catanzaro 11.110 casi : 149 morti , 10.699 guariti , 23 in reparto, 4 in terapia intensiva, 235 in isolamento domiciliare.

: , , 23 in reparto, 4 in terapia intensiva, 235 in isolamento domiciliare. Crotone 7.615 casi : 108 morti , 7.156 guariti , 13 in reparto, 338 in isolamento domiciliare.

: , , 13 in reparto, 338 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 6.242 casi : 96 morti , 5.847 guariti , 9 in reparto, 290 in isolamento domiciliare.

: , , 9 in reparto, 290 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.104 casi: 7 morti, 749 guariti , 2 in reparto, 346 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: