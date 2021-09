Coronavirus, oggi in Calabria 4 morti, 121 nuovi casi e 179 guariti: il bollettino

6 Settembre 2021 16:26

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, lunedì 6 settembre

Oggi in Calabria ci sono stati 4 morti, 179 guariti e 121 nuovi casi di Coronavirus su 1.826 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 6,62% dei tamponi processati. L’Asp di Reggio Calabria comunica 84 nuovi soggetti positivi di cui 3 migranti. L’Asp di Cosenza comunica “1 caso diagnosticato con test molecolare dal laboratorio di virologia dell’AOPC in data 28/08/2021, ma registrato oggi a seguito di controllo dati con il laboratorio“. Il totale dei nuovi soggetti positivi di oggi è 121 ma l’incremento risulta essere di 117 in quanto a seguito di un nuovo conteggio dei dati comunicati al Ministero della Salute, il totale dei casi confermati della settimana (30 agosto – 5 settembre) è pari a 1900 anziché 1904. In particolare: nella giornata del 4 settembre i casi sono 291 anziché 294; nella giornata del 5 settembre i casi sono 263 anziché 264. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

81 nella Provincia di Reggio Calabria

20 nella Provincia di Crotone

8 nella Provincia di Cosenza

7 nella Provincia di Catanzaro

2 nella Provincia di Vibo Valentia

1 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 79.345 persone su 1.103.686 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,18%. In Calabria sono stati processati 13,90 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

79.345 casi totali



1.337 morti

72.832 guariti

5.176 attualmente positivi

178 (+2) ricoverati in ospedale ( 3,43% )

( ) 13 (=) ricoverati in terapia intensiva ( 0,25% )

( ) 4.985 (-68) in isolamento domiciliare ( 96,30% )

La Calabria mantiene numeri da “zona bianca” grazie alla bassissima occupazione dei reparti di terapia intensiva dove i ricoverati (13) rimangono inferiori alla soglia del 10% di occupazione (17) che farebbe scattare la zona gialla. Nei reparti ordinari, invece, con i 178 ricoveri, la soglia della zona gialla (142) è abbondantemente superata ma per entrare in zona gialla devono essere superati contemporaneamente entrambi i parametri. La Calabria, quindi, ha la certezza di rimanere in zona bianca almeno fino a domenica 12 settembre. La zona gialla potrebbe scattare lunedì 13 settembre se anche in terapia intensiva verrà superata la soglia prevista dal decreto, che è appunto di 17 ricoverati, 4 in più rispetto ad oggi.

I 79.345 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 27.614 casi : 362 morti , 24.843 guariti , 89 in reparto, 7 in terapia intensiva 2.313 in isolamento domiciliare.

: , , 89 in reparto, 7 in terapia intensiva 2.313 in isolamento domiciliare. Cosenza 25.885 casi : 616 morti , 23.788 guariti , 45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.433 in isolamento domiciliare.

: , , 45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.433 in isolamento domiciliare. Catanzaro 11.045 casi : 149 morti , 10.636 guariti , 18 in reparto, 3 in terapia intensiva, 239 in isolamento domiciliare.

: , , 18 in reparto, 3 in terapia intensiva, 239 in isolamento domiciliare. Crotone 7.520 casi : 108 morti , 7.074 guariti , 15 in reparto, 323 in isolamento domiciliare.

: , , 15 in reparto, 323 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 6.206 casi : 96 morti , 5.783 guariti , 9 in reparto, 318 in isolamento domiciliare.

: , , 9 in reparto, 318 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.075 casi: 6 morti, 708 guariti , 2 in reparto, 359 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: