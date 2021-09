Coronavirus, oggi in Sicilia 7 morti 1.647 guariti e 204 nuovi casi positivi. Da lunedì l’Isola sarà “zona bianca”

30 Settembre 2021 19:10

Coronavirus, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 30 settembre: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti

Oggi, 30 settembre, in Sicilia 7 morti, (la Regione comunica che in seguito in data odierna ha ricevuto ha ricevuto dal laboratorio principale dell’ASP di Palermo la trasmissione dei risultati dei tamponi per la ricerca di RNA SARS-CoV-2 riferiti all’anno 2020. Pertanto il dato cumulativo dei casi comunicato in data odierna include 296 (dei 500 dichiarati oggi) positività dell’anno 2020 riferite a soggetti già guariti. Ugualmente il dato cumulativo dei tamponi molecolari comunicati in data odierna include 3634 tamponi relativi all’anno 2020. I decessi comunicati oggi sono avventi: 1 il 29 settembre, 5 il 28 settembre, 1 il 27 settembre), 1.647 guariti e 204 nuovi casi positivi al Coronavirus su 20.480 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 0,99% dei tamponi. Il contagio nelle singole province è così suddiviso:

Palermo 355

Catania 252

Siracusa 56

Trapani 51

Agrigento 35

Ragusa 25

Enna 12

Caltanissetta 9

Messina 1

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 298.376 persone su 2.409.049 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 12,3%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 8,02 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di:

298.376 casi totali



6.819 morti

277.148 guariti

14.409 attualmente positivi

482 (-25) ricoverati in ospedale (3,3%)

63 (-2) ricoverati in terapia intensiva (0,42%)

13.864 (-831) in isolamento domiciliare (96,25%)

Ottime notizie per la Sicilia: dopo circa un mese i numeri dei ricoverati di terapia intensiva ritornano da zona “bianca”. Dal 4 ottobre, a meno di sorprese, l’Isola passerà dal “giallo” al bianco”. Per tornare in zona bianca, infatti, il numero dei ricoverati dovrebbe scendere contemporaneamente a 542 (oggi 482 ma con buona prospettiva di discesa nei prossimi giorni) nei reparti di medicina generale e a 86 in quelli di terapia intensiva (oggi sono 63).

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Sicilia: