Coronavirus, oggi in Calabria 4 morti, 297 guariti e 143 nuovi casi: crollano i ricoveri, “zona bianca” blindata anche per ottobre. Il bollettino

24 Settembre 2021 15:49

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, venerdì 24 settembre

Oggi in Calabria ci sono stati 4 morti, 297 guariti e 143 nuovi casi di Coronavirus su 3.407 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 4,20% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

63 nella Provincia di Reggio Calabria

39 nella Provincia di Cosenza

17 nella Provincia di Catanzaro

15 nella Provincia di Crotone

9 nella Provincia di Vibo Valentia

Con il netto calo dei ricoverati di oggi, i dati che arrivano dagli ospedali sono sempre più confortanti e garantiscono alla Calabria di mantenere la zona bianca anche per il prosieguo del mese di ottobre. La curva epidemiologica è in calo anche per quanto riguarda i contagi, quindi nelle prossime due settimane i ricoveri diminuiranno ulteriormente in tutti i reparti e in tutti i nosocomi calabresi.

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 83.032 persone su 1.172.301 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,08%. In Calabria sono stati processati 14,11 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

83.032 casi totali



1.389 morti

77.458 guariti

4.185 attualmente positivi

158 (-10) ricoverati in ospedale ( 3,77% )

( ) 13 (-1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,31% )

( ) 4.014 (-147) in isolamento domiciliare ( 95,91% )

I 83.032 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 29.142 casi : 387 morti , 27.029 guariti , 82 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.640 in isolamento domiciliare.

: , , 82 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.640 in isolamento domiciliare. Cosenza 27.028 casi : 634 morti , 24.971 guariti , 42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.377 in isolamento domiciliare.

: , , 42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.377 in isolamento domiciliare. Catanzaro 11.342 casi : 150 morti , 10.935 guariti , 15 in reparto, 4 in terapia intensiva, 238 in isolamento domiciliare.

: , , 15 in reparto, 4 in terapia intensiva, 238 in isolamento domiciliare. Crotone 7.991 casi : 113 morti , 7.540 guariti , 8 in reparto, 330 in isolamento domiciliare.

: , , 8 in reparto, 330 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 6.306 casi : 97 morti , 6.114 guariti , 6 in reparto, 89 in isolamento domiciliare.

: , , 6 in reparto, 89 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.223 casi: 8 morti, 864 guariti , 5 in reparto, 1 in terapia intensiva, 349 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: