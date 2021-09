Coronavirus: oggi in Sicilia 23 morti, 1.072 guariti e 492 nuovi casi positivi. Il bollettino ufficiale

21 Settembre 2021 17:41

Coronavirus, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 21 settembre: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti

Oggi, 21 settembre, in Sicilia 23 morti (la Regione riporta che tra i decessi comunicati in data odierna, 23 sono da riferirsi ai giorni: 21 settembre (n.1), 20 settembre (n. 1), 19 settembre (n.12), 18 settembre (n. 3), 17 settembre (n. 2), 05 settembre (n. 1), 04 settembre (n. 1), 22 agosto (n. 1) e 15 agosto (n. 1), 1.072 guariti e 492 nuovi casi positivi al Coronavirus su 17.814 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 2,76% dei tamponi. Il contagio nelle singole province è così suddiviso:

Catania 147

Messina 86

Siracusa 77

Agrigento 55

Palermo 51

Trapani 40

Caltanissetta 18

Ragusa 16

Enna 5

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 294.151 persone su 2.351.449 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 12,50%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 7,95 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di:

294.151 casi totali



6.723 morti

266.989 guariti

20.439 attualmente positivi

646 (-14) ricoverati in ospedale (3,16%)

90 (-6) ricoverati in terapia intensiva (0,44%)

19.703 (-583) in isolamento domiciliare (96,39%)

La Sicilia, da lunedì in “zona gialla”, ha un numero di ricoverati sensibilmente superiore rispetto alla soglia della zona bianca. Per tornare in zona bianca, infatti, il numero dei ricoverati dovrebbe scendere contemporaneamente a 541 nei reparti di medicina generale e a 86 in quelli di terapia intensiva. La “zona arancione”, che scatterà in caso di eventuale raggiungimento di 1.084 ricoveri nei reparti (oggi sono 646) e contemporaneamente di 174 ricoveri nelle terapie intensive (oggi sono 90).

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Sicilia: