Coronavirus, oggi in Sicilia 7 morti, 501 guariti e 514 nuovi casi positivi. Calano i ricoverati in terapia intensiva, i DATI

20 Settembre 2021 17:20

Coronavirus, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 20 settembre: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti

Oggi, 20 settembre, in Sicilia 7 morti (la Regione dichiara che tra i decessi comunicati in data odierna 1 è deceduto il 19 settembre, 4 sono deceduti il 18 settembre e 2 sono deceduti il 17 settembre), 501 guariti e 514 nuovi casi positivi al Coronavirus su 12.507 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 4,1% dei tamponi.

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 293.659 persone su 2.343.767 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 12,52%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 7,96 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di:

293.659 casi totali



6.700 morti

265.917 guariti

21.042 attualmente positivi

660 (+3) ricoverati in ospedale (3,13%)

96 (-5) ricoverati in terapia intensiva (0,45%)

20.286 (+8) in isolamento domiciliare (96,4%)

La Sicilia, da lunedì in “zona gialla”, ha un numero di ricoverati sensibilmente superiore rispetto alla soglia della zona bianca. Per tornare in zona bianca, infatti, il numero dei ricoverati dovrebbe scendere contemporaneamente a 541 nei reparti di medicina generale e a 86 in quelli di terapia intensiva. La “zona arancione”, che scatterà in caso di eventuale raggiungimento di 1.084 ricoveri nei reparti (oggi sono 660) e contemporaneamente di 174 ricoveri nelle terapie intensive (oggi sono 96).

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Sicilia: