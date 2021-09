Coronavirus, oggi in Calabria 2 morti e 229 nuovi casi, “zona gialla” sempre più vicina. Il bollettino

12 Settembre 2021 15:43

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, domenica 12 settembre

Oggi in Calabria ci sono stati 2 morti, 208 guariti e 229 nuovi casi di Coronavirus su 3.244 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 7,06% dei tamponi processati. Tra i nuovi casi di oggi ci sono anche 5 migranti sbarcati sulle coste calabresi positivi. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

138 nella Provincia di Cosenza

60 nella Provincia di Reggio Calabria

11 nella Provincia di Crotone

11 da Altra Regione o Stato Estero

9 nella Provincia di Vibo Valentia

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 80.912 persone su 1.128.392 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 7,17%. In Calabria sono stati processati 13,94 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

80.912 casi totali



1.353 morti

74.472 guariti

5.087 attualmente positivi

159 (-2) ricoverati in ospedale ( 3,12% )

( ) 18 (+1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,35% )

( ) 4.910 (+20) in isolamento domiciliare ( 96,52% )

La Calabria resta quindi per il secondo giorno consecutivo oltre la soglia della “zona gialla“, che adesso è più vicina perchè il margine di ricoveri è più ampio, anche se di poco nei reparti di terapia intensiva, e mancano solo due giorni al momento in cui verrà fissata la decisione. Nonostante l’ulteriore calo dei ricoverati nei reparti ordinari (159, 2 meno di ieri), la Calabria è infatti ancora abbondantemente al di sopra del limite del 15% che è di 142, quindi 17 in meno. Fino ad oggi la Calabria è riuscita a rimanere in “zona bianca” soltanto grazie al numero dei ricoverati in terapia intensiva, seppur di poco sempre inferiore alla soglia di occupazione del 10% che corrisponde a 17 ricoverati. Oggi il numero dei pazienti Covid positivi nelle rianimazioni calabresi è salito ancora portandosi a 18 unità (7 a Reggio, 6 a Catanzaro e 5 a Cosenza), che significherebbe appunto il passaggio in “zona gialla“. Il colore della Regione viene stabilito dalla cabina di regia del Ministero della Sanità ogni venerdì, in base ai dati del martedì precedente. Per tutta la prossima settimana, e quindi fino a domenica 19 settembre, la Calabria rimarrà ufficialmente in zona bianca. La zona gialla scatterà da lunedì 20 settembre se martedì 14, cioè tra due giorni, i numeri dei ricoverati saranno ancora superiori a 142 nei reparti e 17 in terapia intensiva. Aumentano, quindi, le probabilità che la Calabria passi in zona gialla dal 20 settembre nonostante una campagna vaccinale massiccia (in Calabria ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino più del 75% della popolazione). In zona gialla torna l’obbligo di mascherina anche all’aperto (ma soltanto laddove non è possibile mantenere il distanziamento) e viene ridotto ad appena 2.500 il numero di presenze di pubblico e spettatori negli stadi o in altri eventi come concerti all’aperto, e ad appena 1.000 in quello nei palazzetti ed impianti al chiuso sempre per concerti e manifestazioni sportive. La Sicilia è già in zona gialla dal 30 agosto.

I 80.683 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 28.225 casi : 374 morti , 25.616 guariti , 70 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.158 in isolamento domiciliare.

: , , 70 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.158 in isolamento domiciliare. Cosenza 26.481 casi : 618 morti , 24.201 guariti , 47 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.610 in isolamento domiciliare.

: , , 47 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.610 in isolamento domiciliare. Catanzaro 11.136 casi : 149 morti , 10.763 guariti , 23 in reparto, 6 in terapia intensiva, 195 in isolamento domiciliare.

: , , 23 in reparto, 6 in terapia intensiva, 195 in isolamento domiciliare. Crotone 7.688 casi : 109 morti , 7.214 guariti , 10 in reparto, 355 in isolamento domiciliare.

: , , 10 in reparto, 355 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 6.257 casi : 96 morti , 5.906 guariti , 7 in reparto, 248 in isolamento domiciliare.

: , , 7 in reparto, 248 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.125 casi: 7 morti, 772 guariti , 2 in reparto, 344 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: