Ieri, 23 settembre, a Messina i morti sono stati 3: due donne di 85 anni e 65 anni ed un uomo di 79 anni. Una delle due donne non era vaccinata mentre gli altri due avevano ricevuto entrambe le dosi. Per quanto riguarda i ricoveri: al Policlinico 43 (di cui 10 in rianimazione), al Papardo 23 (di cui 5 in Rianimazione), a Barcellona Pozzo di Gotto 11, all’Irccs Piemonte 9. I ricoverati sono in totale 86.