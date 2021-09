Coronavirus, firmato il decreto che prevede dal 15 ottobre il ritorno in presenza di tutti i dipendenti nella Pubblica Amministrazione

24 Settembre 2021 16:00

Coronavirus, firmato da Draghi il decreto che fa tornare in presenza tutti i dipendenti

“Con la firma del presidente del Consiglio Mario Draghi al decreto che fa cessare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica amministrazione, si apre l’era di una nuova normalità e si completa il quadro avviato con l’estensione dell’obbligo di green pass a tutto il mondo del lavoro: dal 15 ottobre i dipendenti pubblici torneranno in presenza, e in sicurezza“. Lo sottolinea in un comunicato Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.