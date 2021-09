29 Settembre 2021 13:54

Coronavirus, la situazione dei decessi e dei ricoveri al Policlinico e al Papardo di Messina

Oggi, mercoledì 29 settembre, l’Asp comunica un morto (deceduto il 25 settembre) al Policlinico di Messina: aveva 78 anni ed era vaccinato con entrambi le dosi. Per quanto riguarda i ricoveri: al Policlinico 40 (di cui 8 in rianimazione), al Papardo 15 (di cui 3 in Rianimazione), a Barcellona Pozzo di Gotto 9, all’Irccs Piemonte 5. Tutti i nosocomi della provincia si stanno svuotando in modo progressivo grazie al calo dei contagi.