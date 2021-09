Corigliano, ambulanza con la batteria scarica: i parenti del ferito costretti a spingere

17 Settembre 2021 11:09

Ambulanza con la batteria scarica e Corigliano: i parenti del ferito costretti a spingerla per farla ripartire

Senza medico a bordo e con la batteria scarica, si è presentata così l’ambulanza occorsa a Corigliano per soccorrere i feriti di un incidente stradale. Qualche sera fa in via Enrico Berlinguer, pieno centro abitato dello Scalo di Corigliano, un’auto e una moto si sono scontrate durante il transito: il giovane alla guida del ciclomotore è finito sull’asfalto rotolando per qualche metro, riportando contusioni e graffi con fuoriuscita di sangue. Il 118 e i carabinieri della compagnia locale sono stati chiamati per intervenire. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta del Sud’, a bordo dell’ambulanza erano presenti guidatore e infermiere, niente medico. Il ragazzo è stato disposto sulla barella pronto per il trasporto presso l’ospedale Giannettasio di Rossano. Al momento della partenza però, il mezzo non partiva: la chiave girava a vuoto, dal motore un piccolo sforzo e niente più. Batteria scarica. I familiari delle persone coinvolte nell’incidente si sono adoperati con cavetti e spinte a braccio per far ripartire l’ambulanza. Se l’incidente fosse stato più grave staremmo parlando di una tragedia.