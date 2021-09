Acr Messina, già conclusa l’avventura in Coppa Italia Serie C: il Foggia chiude la pratica in sei minuti

15 Settembre 2021 19:21

Risultato e sintesi della gara di Coppa Italia Serie C disputata tra Foggia e Acr Messina

Si conclude al secondo turno l’avventura in Coppa Italia Serie C dell’Acr Messina. Nel pomeriggio, infatti, allo stadio “Pino Zaccheria” è il Foggia ad imporsi 2-0 e a staccare così il pass per la partita successiva della competizione. La gara si è indirizzata fin dal primo tempo, quando al 27′ è arrivato il vantaggio di Andrea Di Grazia, bravo a sfruttare al massimo una distrazione difensiva del Messina. La gara si è complicata ulteriormente al 33′ con la marcatura di Alessio Curcio su calcio di rigore. Il tecnico Salvatore Sullo ha avuto la possibilità di dare spazio ai calciatori che fin qui hanno giocato meno. Adesso non resta che concentrarsi al massimo sul campionato, dove già domenica si dovrà far fronte all’impegno contro la Virtus Francavilla.