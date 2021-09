Reggio Calabria: convocata in sessione straordinaria la seduta del Consiglio della Città Metropolitana, i punti all’ordine del giorno

27 Settembre 2021 19:00

Domani a Palazzo “Corrado Alvaro” riunione del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria

È convocata per domani, martedì 28 settembre, in sessione straordinaria, la seduta del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. I lavori del Consiglio metropolitano, che si terranno in presenza presso l’aula consiliare “Leonida Repaci” di Palazzo “Corrado Alvaro”, avranno inizio alle ore 8.00. In caso di mancanza del numero legale si procederà in seconda convocazione alle ore 9.00. L’Assemblea di Palazzo “Corrado Alvaro” si riunirà per discutere e deliberare in merito alla surroga del Consigliere metropolitano Pasquale Ceratti con il Consigliere Rocco Alberto Campolo, per l’approvazione del bilancio consolidato 2020, per la variazione del bilancio di previsione 2021/2023, per l’approvazione del piano per il marketing turistico della Città Metropolitana 2021 ed alle contestuali linee guida per il piano di comunicazione per il marketing, per l’approvazione della diagnosi energetica per l’Istituto scolastico Nostro-Repaci di Villa San Giovanni e per l’approvazione di alcuni importanti regolamenti per le procedure di nomina e designazione di rappresentanti della Città Metropolitana presso enti, aziende, istituzioni, fondazioni e società partecipate nonché sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate in house della Città Metropolitana.