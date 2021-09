Consulta: Coraggio, ‘podcast Incontri vivono ormai di vita propria’

8 Settembre 2021 19:33

Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Se una conclusione è dunque possibile è che questi incontri, nati come ripiego alternativo, imposto dalla pandemia, ai viaggi nelle scuole, nelle carceri e nella cittadinanza, vivono ormai di una vita propria poiché l’utilizzo delle nuove tecnologie comunicative permette un accesso e un’apertura al pubblico che nessun ‘viaggio”, per quanto ripetuto, può assicurare”. Così il presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio a conclusione dell’evento a Palazzo della Consulta dedicato alla Giornata mondiale dell’alfabetizzazione e della cultura svoltasi alla presenza del Capo dello Stato e delle più Alte cariche, nonché tutti i protagonisti dei podcast di Incontri.

“Certo, manca la ‘fisicità”, che uno dei nostri illustri interlocutori, il professor Vittorio Lingiardi, ritiene necessaria poiché ‘il corpo è sempre relazione e memoria”. è quindi auspicabile una ripresa dei nostri ‘viaggi”, senza che ciò escluda, tuttavia, che il dialogo prosegua anche in modalità virtuale e si arricchisca di ulteriori apporti; vuoi dei colleghi che ci seguiranno, vuoi di quegli esponenti della società civile che tanto abbiamo avuto modo di apprezzare”.