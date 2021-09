Condanna Lucano, Ceccardi (Lega): “serva da lezione”

30 Settembre 2021 15:47

“Una sentenza di condanna durissima e meritata”, secondo la rappresentante leghista

“Aveva detto il pubblico ministero, parlando di Mimmo Lucano, il denaro qui è arrivato in quantità, ma ai migranti sono finite le briciole. Oggi nei confronti di questa icona della sinistra immigrazionista, premio Firenze per le Culture di Pace 2018, imputato per associazione a delinquere, abuso d’ufficio, truffa e chi più ne ha più ne metta, arriva una sentenza di condanna durissima e meritata: 13 anni e due mesi, il doppio di quanto chiesto dall’accusa. Bene così e che serva di lezione”. Così, in un post su Facebook, l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi commenta la sentenza del tribunale di Locri contro l’ex sindaco di Riace (Reggio Calabria), Mimmo Lucano, nell’ambito del processo Xenia.