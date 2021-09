Sicilia pazza per Louis Tomlinson! L’ex One Direction in concerto a Taormina: info e prezzi dei biglietti

9 Settembre 2021 12:35

Louis Tomlinson annucia in concerto in Italia per altre due date, una delle quali a Taormina nel settembre 2022: info e prezzi dei biglietti per l’esibizione dell’ex One Direction

Doveva essere una sola la data in Italia del tour di Louis Tomlinson, ma l’affetto del pubblico italiano ha fatto la differenza triplicando la decisione. Inizialmente il cantante di Doncaster si sarebbe dovuto esibire solo il 3 settembre 2022 al Milano Summer Festival presso l’Ippodromo SNAI, a conclusione di un tour mondiale che inizierà il 1° febbraio 2022 e toccherà America, Europa e Australia. I biglietti di quel concerto sono andati a ruba nel giro di 24 ore e dunque sono state aggiunte altre due date nella penisola italiana: il 30 agosto a Roma, presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica nell’ambito del Roma Summer Fest; il 1° settembre al Teatro Antico di Taormina.

I biglietti per il concerto dell’ex membro degli One Direction sono disponibili in anteprima per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 11 di venerdì 10 settembre. Per accedere alla presale è sufficiente registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale è attiva invece dalle ore 11 di martedì 14 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati sul territorio.

I prezzi dei biglietti per la data di Taormina (1 settembre 2022)

Platea: € 65,00 + ddp

Tribunetta Gold: € 55,00 + ddp

Cuscini numerati in cavea: € 50,00 + ddp

Cavea non numerata: € 40,00 + ddp