“Come Ginobili”, il nuovo singolo del rapper Kento: Reggio Calabria fa da sfondo alla leggenda di Manu [VIDEO]

7 Settembre 2021 18:19

Fuori ora “Come Ginobili”, il nuovo singolo del rapper reggino Kento: Reggio Calabria omaggia la leggenda di Manu Ginobili fra rime, NBA e street life

“Ho fatto la gavetta, come Manu Ginobili,

mai stato prima scelta, come Manu Ginobili,

porto Reggio a canestro come Manu Ginobili,

vengo dal Sud profondo, come Manu Ginobili,

contro gli Stati Uniti, come Manu Ginobili”.

Reggio Calabria rende omaggio a Manu Ginobili, campionissimo del basket che ha mosso i primi passi nel basket che conta proprio in riva allo Stretto. E lo fa a suon di rime. Fuori da quest’oggi, martedì 7 settembre, il nuovo singolo del rapper reggino Kento dedicato proprio alla figura di Manu Ginobili. Trasferitosi dall’Argentina alla Pallacanestro Viola, il campionissimo di Bahia Blanca ha vissuto due splendide stagioni (1998-2000) portando la squadra prima in A1 e poi addirittura ai Playoff. Com’è andata a finire poi lo sa tutto il mondo: Reggio Calabria fu il trampolino di lancio verso la Virtus Bologna e soprattutto l’NBA con i San Antonio Spurs che lo selezionarono con la pick numero 57 del Draft (“mai stato prima scelta”, canta Kento) per completare un terzetto dominante con Tim Duncan (citato nella canzone, “il mondo è una palla ma non puoi passarlo a Duncan”) e Tony Parker capace di vincere 4 anelli NBA.

Nel brano Kento mixa frammenti di strada e parquet, vita vissuta e NBA, se stesso e Manu Ginobili. Particolarmente apprezzato l’omaggio ad un’altra grande stella del basket mondiale che a Reggio Calabria ha mosso i primi passi sul parquet da bambino, il compianto Kobe Bryant: “assaggi del futuro, immagini prima che appaia, quando Kobe era soltanto ancora il figlio di Joe Bryant“.