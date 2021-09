Clima: Draghi, ‘incendi estivi in Ue lezioni per tutti, non c’è piu’ tempo’

17 Settembre 2021 19:18

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Voglio esprimere solidarietà al premier per i terribili incendi di questa estate. Le esperienza che abbiamo vissuto, con incendi dalla Turchia al Portogallo, è forse la lezione migliore per procedere con rapidità e determinazione nella lotta ai cambiamenti climatici. Questa esperienza ci dice che non c’è tempo, non c’è possibilità di dilazionare o ritardare, perché i costi che i nostri paesi e i nostri cittadini sarebbero immensi”. Lo ha detto il premier MArio Draghi, nelle dichiarazioni congiunte da EuMed9, ad Atene.