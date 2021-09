Circolo Velico Reggio prima in Calabria tra le scuole di vela affiliate alla Federazione Italiana

23 Settembre 2021 13:35

La scuola vela del Circolo Velico Reggio prima in Calabria: 751 le società della Federazione Italiana Vela partecipanti su tutto il territorio nazionale

La scuola vela del Circolo Velico Reggio si è classificata prima in Calabria tra tutte le scuole di vela delle società sportive affiliate alla Federazione Italiana Vela. La classifica è estrapolata sulla partecipazione di ben 751 società su tutto il territorio nazionale ed esprime valori di rapporto con l’Istruzione, con l’educazione, l’agonismo, la conoscenza del mare, collegate, con sinergie, con la realtà regionale. E’ un grande riconoscimento ed è il successo di una gestione che da qualche anno produce una straordinaria partecipazione di allievi e cadetti. La formula di successo è il lavoro di gruppo: dalla segreteria e accoglienza con Paola Clausi, al coach Danilo Suppa, al Preparatore Atletico Prof. Fabio Falcomatà, agli Aiuto Istruttori Piergiulio Tarantino e Elisa Pellicanò. A questo Team vanno aggiunti gli agonisti più esperti che hanno aiutato le new entry a fare “circolo”. Un clima che serve a divulgare la vela nella nostra città, valorizzando il mare, immersi in uno scenario incomparabile con uno specchio d’acqua di insuperabile bellezza.