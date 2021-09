Insulti sessisti a Cinquefrondi: sui muri della cittadina compaiono le “liste delle zoccole”, l’indignazione del collettivo FEM.IN. cosentine in lotta e dell’amministrazione comunale

“Buonasera, mi chiamo XXXXXX, ho XX anni e vengo da XXXXXXX, in provincia di Reggio Calabria. Volevo segnalare un fatto gravissimo che sta accadendo in queste ore a Cinquefrondi, vicino al mio paesino. So che queste notizie spesso non destano molta attenzione, ma purtroppo più piccole sono le realtà in cui viviamo, più le manifestazioni di violenza sono all’ordine del giorno, e sono anche più difficili da sradicare. A Cinquefrondi sono state affisse delle liste per tutto il paese, riportanti nomi e cognomi di donne, intitolate “la lista delle zoccole”. Oltre a essere disgustoso, lo trovo violento, sessista e sicuramente manifestazione di un problema che è culturale e sistemico. Lo segnalo a voi perché siete l’unica realtà in Calabria che cerca di sensibilizzare su queste tematiche, che scende in piazza per i diritti tutte le donne calabresi. Da ragazza che è cresciuta in questi luoghi mi sento completamente distrutta. Le ragazze della mia età sono costantemente vittime di slut shaming, per non parlare di altre micro e macro molestie e aggressioni. C’è bisogno di più educazione e, soprattutto, c’è bisogno che se ne parli. Perché su quella lista poteva finirci chiunque di noi, ma il problema di base, il sessismo, la cultura dello stupro, la violenza di genere, è sempre lo stesso. Grazie mille in anticipo se raccoglierete il mio appello e grazie per tutto il lavoro che fate, mi sarebbe piaciuto avere realtà del genere anche nella mia provincia…”