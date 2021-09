1 Settembre 2021 09:48

Anomalia di un serbatoio di GPL all’interno di un’area di servizio: chiuso un tratto della statale 18 nei pressi di Pizzo

È temporaneamente chiuso il tratto lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, dal km 419,000 al km 422,000 a Pizzo (provincia di Vibo Valentia), in entrambe le direzioni, a causa di un’anomalia di un serbatoio di GPL sito al km 421,000 all’interno di un’area di servizio. Le deviazioni avvengono in loco. Sul posto sono presenti il personale di Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.